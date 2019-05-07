جوارديولا مدرب الشهر في البريميرليج للمرة السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي جائزة مدرب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي، بعد الأداء الذي قدمه مع السيتزن.

ويتصدر السيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد95 نقطة، بفارق نقطة أمام ليفربول الوصيف، قبل جولة من النهاية.

ويلتقي سيتي في الجولة الأخيرة أمام برايتون، فيما يصطدم ليفربول بولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل.

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وكشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، عبر تويتر، عن تتويج جوارديولا بالجائزة للمرة السابعة.

وتوج جوارديولا بالجائزة للمرة الثانية في 3 أشهر، بعد الفوز بنسبة 100 % في كافة مبارياته للشهر الثالث على التوالي.

وفاز بيب بالجائزة بعد تفوقه على يورجن كلوب مدرب ليفربول، وسكوت باركر مدرب فولهام، ونونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون.