مدرب الأهلي يُدافع عن وليد أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

دافع سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن مهاجم الفريق المغربي وليد أزارو، مشددًا أنه لاعب مميز.

ويُعاني أزارو في الوقت الحالي من حالة عدم رضا من جانب بعض جماهير الأهلي؛ بسبب إهداره للفرص في مباريات الأحمر بالدوري.

وقال قمصان، من خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "نعم هناك فرص ضائعة، ولكن لا يجب أن يتم تصديرها على أنها أزمة، خاصة أن الفريق يسجل في كل مباراة، ويحصل على ما يريده وهو الثلاث نقاط، وفي نفس الوقت الجهاز الفني يتعامل مع هذا الأمر بشكل يومي من خلال التدريبات".

Advertisements

وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي لديه ثقة مطلقة في مهاجمي الفريق؛ مروان محسن، وصلاح محسن، جونيور اجايي، وكذلك وليد أزارو والذي اعتبره المدرب المساعد من المهاجمين الكبار.

وأكمل: "أزارو دائمًا ما يساعد الفريق سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص".

وعن مباريات الدوري قال: "نخوض مواجهات صعبة ولكن في نفس الوقت نحن أصحاب القرار، فالفوز في المباريات هو الذي يؤكد تفوقنا والتتويج بلقب الدوري والذي يعد البطولة المحببة للنادي الأهلي على مدار مشواره".

ويتأهب الأهلي لخوض مباراة أمام سموحة يوم السبت المقبل.