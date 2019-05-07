الأهلي يعلق على أنباء مفاوضات التجديد مع فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تعاقد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشار عبدالحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، إلى أن فتحي جدد تعاقده مع النادي بداية الموسم الحالي، ولا مشكلة في تمديد تعاقده.

وجدد فتحي تعاقده مع الاهلي بداية الموسم لمدة موسمين، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

Advertisements

وكانت أنباء ترددت عن دخول الأهلي في مفاوضات لتجديد تعاقد أحمد فتحي مع الفريق.

وعلق عبدالحفيظ: "البعض يحاول تناول معلومات غير حقيقية بهدف زعزعة استقرار الفريق، وهو لن يحدث؛ لأن كل عناصر المنظومة الكروية من جهاز فني ولاعبين، تركيزهم يصب في ضرورة حسم بطولة الدوري".

واختتم: "الكل يبذل أقصى ما لديه، وليس هناك تفكير في أية أمور جانبية أو شخصية، والهدف أن يفوز الأهلي ببطولة الدوري ويستمر في منافسته على بقية البطولات المحلية".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 67 نقطة من 29 مباراة، فيما يحل بيراميدز ثانيا بـ65 نقطة من 31 مباراة، والزمالك 60 نقطة من 27 مباراة.