هازارد يتفوق على صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مصطفى:
حصد النجم البلجيكي إدين هازارد مهاجم فريق تشيلسي، على جائزة هدف شهر إبريل بالدوري الإنجليزي.
ونال هازارد الجائزة عن هدفه بمرمى ويستهام في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج وانتهت بفوز البلوز بهدفين نظيفين.
ونجح هازارد في تسجيل هدف رائع في المباراة بالدقيقة 24، بعد مروره من 3 لاعبين، قبل أن يضعها في شباك فابيانسكي.
وأكد هذا الهدف فوز تشيلسي الثالث على التوالي، ليساعد ناديه على التأهل لدوري الأبطال، بعد تأكد تواجده ضمن رباعي القمة.
وتفوق هدف هازارد على أهداف صلاح بمرمى تشيلسي، وهدف جونزالو هيجواين أمام بيرنلي، وكريستيان إيريكسن ضد برايتون، ودان جوسلينج ضد ساوثامبتون، وريان بابل أمام كارديف سيتي، وويل هيوز أمام فولهام، وناثانايل مينديز لينج في مرمى برايتون.
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