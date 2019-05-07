يانغ: طموحات مانشستر يونايتد مخجلة

قال قائد مانشستر يونايتد، آشلي يانغ، إن ناديه يجب أن يتطلع إلى إحراز الألقاب، وليس مجرد إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأخفق يونايتد في محاولته لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بالتعادل 1-1 مع هيدرسفيلد تاون، الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، الأحد الماضي، ولن يكون بوسع بطل إنجلترا 20 مرة تحقيق أفضل من المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وقال يانغ لموقع النادي الإلكتروني: “قلت على مدار سنوات إن نادينا يجب أن يتحدث عن إحراز الألقاب وحصد البطولات، فعلنا ذلك على مدار السنوات وبالنسبة لناد بحجم نادينا فإن الحديث عن إنهاء الموسم في المربع الذهبي هو شيء محبط في حد ذاته”.

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وبدا أن أولي جونار سولشار سيقود يونايتد إلى المربع الذهبي، بعد تعيينه بشكل مؤقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن الفريق بدأ في التراجع بعد تعيينه بعقد دائم في مارس (آذار) الماضي.

وخسر يونايتد أربع مرات في آخر ست مباريات بالدوري لتتوقف آماله على باقي المنافسين لكن تشيلسي ضمن التأهل إلى المربع الذهبي وبات توتنهام هوتسبير على أعتاب ذلك أيضاً.

ويستضيف يونايتد منافسه كارديف سيتي بالجولة الأخيرة يوم الأحد.