كونتي يرفض تدريب هذا النادي

قال المدير الفني السابق لناديي تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، أنطونيو كونتي، إنه يستبعد تدريب فريق روما لكرة القدم في المستقبل القريب.
وقال كونتي (49 عاماً)، الذي سبق له أيضاً تدريب المنتخب الإيطالي، في مقابلة لصحيفة لاغازيتا ديللو سبورت اليوم الثلاثاء: “الظروف ليست مواتية الآن، لكنني أعتقد أنني سأتولى تدريب روما في يوم ما، عاجلاً أو آجلاً”.
ولدى سؤاله بشأن إمكانية العودة لتدريب يوفنتوس، قال كونتي إنه يشعر بأن النادي سعيد للغاية بمديره الفني الحالي، ماسيميليانو أليغري، لكنه أضاف في الوقت نفسه: “لا يمكن أبداً معرفة ما يحدث في المستقبل”.
وقاد كونتي فريق يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، كما قاد تشيلسي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي، خلال مشواره مع الفريق، والذي انتهى قبل عام واحد.
وذكرت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت أن توقعات بنسبة 55% تشير بأن كونتي سيتولى تدريب إنتر ميلان.
وأضافت الصحيفة أيضاً أن أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ويوفنتوس، لديها رغبة أيضاً في التعاقد معه.
وقال كونتي في حواره للصحيفة إنه “أكثر ما يهمه هو التواجد في موقع يتيح له ترك بصمة وتحقيق هدفه الأساسي، وهو الفوز”.
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