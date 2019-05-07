جوارديولا افضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل

حصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على لقب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أبريل الماضي متفوقًا على منافسه الأقرب يورجن كلوب مدرب يورجن كلوب مدرب ليفربول وخاض فريق مانشستر سيتي 5 مواجهات في الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي نجح السماوي في تحقيق الفوز في جميعهم وسجل خلالها 9 أهداف. ويتربع فريق مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول الوصيف وستبقى جولة واحدة على نهاية مسابقة البريمييرليج.

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