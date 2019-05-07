أحمد الشيخ يخضع لفحص طبي في الأهلي

يخضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم؛ للتأكد من تعافيه من نزلة البرد، وجاهزيته للمشاركة مع الفريق في المران وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان الشيخ اشتكى من نزلة برد أبعدته عن المشاركة في مران الغائبين عن مباراة النجوم الأخيرة، وعلى ضوء الفحص الطبي، اليوم الثلاثاء، يتحدد فرص مشاركة اللاعب في المران

وجاهزيته للمرحلة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء، اليوم، على ملعب التتش تحت إشراف الأوروجواياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، وذلك في بداية تحضيرات الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري العام.