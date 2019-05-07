شاهد.. وائل جمعة: أمنيات محمد صلاح لم تتحقق.. والدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي

أكد وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن أمنيات الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في حصد لقب البريميرليج لم تتحقق.

وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أمنيات محمد صلاح ماتحققتش بعد هدف كومباني الصاروخي".

وواصل " السيتي على بعد مباراة واحدة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ورا بعض لأول مرة بعد اليونايتد عام ٢٠٠٩".

وكان مانشستر سيتي تمكن من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بعد فوزه أمس الاثنين على

Advertisements

ليستر سيتي بهدف دون رد سجله البلجيكي كومباني.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، لتحدد بطل المسابقة رسميًا، حيث يواجه ليفربول نظيره وولفرهامبتون، وبنفس التوقيت يلعب مانشستر سيتي أمام برايتون.

وينتظر الريدز تعثرًا لفريق مانشستر سيتي من أجل تعويض فارق النقطة وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.