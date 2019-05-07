منتخب ناشئات الطائرة يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة العالم

دخل المنتخب الوطني لناشئات كرة الطائرة، معسكرًا مغلقًا تحت إشراف عماد نوار المدير الفني وأحمد فتحي المدرب العام استعدادًا لبطولة العالم المقرر إقامتها في شهر سبتمبر بمصر.

كما دخل فريق الناشئين تحت 21 سنة معسكرًا مغلقًا تحت إشراف الدكتور حسام عبدالعزيز والمدرب العام فرج الوكيل وأحمد عاشور المدرب المساعد استعدادًا لبطولة العالم بالبحرين

المقرر إقامتها في النصف الثاني من شهر يوليو المقبل.

صرح بذلك أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي لاتحاد الطائرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد، طبقا للائحة بعد أن أصدرت لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، قرارًا بحل مجلس الإدارة.