صور.. بعثة الجودو فى القاهرة بعد الحصول على 29 ميدالية بالبطولة الإفريقية

وصلت صباح اليوم إلى القاهرة بعثة منتخبات مصر للجودو للناشئين والناشئات والشباب والشابات برئاسة العقيد أحمد صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد بعد مشاركتها فى منافسات البطولة الإفريقية التى اختتمت مساء أمس الاثنين بمشاركة 17 دولة، وحصلت البعثة على 29 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهب و4 فضة و18 برونز .
حيث حقق منتخبا الناشئين والناشئات 19 ميدالية ، منها 4 ذهب و3 فضة و12 برونز ، فى حين حقق منتخبا الشباب والشابات 10 ميداليات منها 3 ذهبوميدالية واحدة فضة و6 برونز ، بعد أن استطاع منتخب الشباب الحصول على الميدالية الفضية للفرق فى اليوم الأخير للبطولة ، بعد الجزائر التى حصلت على الذهبية ، وحل المنتخب التونسى فى المركز الثالث .
قال العقيد أحمد صابر رئيس البعثة إن الجودو المصري عزف سيمفونية الإنتصارات بالعاصمه السنغاليه داكار بعد تتويجه بالبطوله الإفريقي للكبار بجنوب إفريقيا وتصدره المشهد ببطولة إفريقيا للشباب
ووجه صابر الشكر للأجهزة الفنية للمنتخبات القومية بقيادة المدير الفني القدير سيد ابو ميدان وأحمد يحيي والمدربين محمد سعد ورضا طلبه.
كما هنأ صابر رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة على هذا الانجاز الذى حققه الجودو المصري، موجها الشكر للتحكيم المصري المتمثل في الحكم الدولي ماجد عبد الوهاب علي مستوي ادائه في البطوله والذي نال إشادة الجميع. كما توجه بالشكر لأعضاء السفارة المصرية في السنغال علي حفاوة الاستقبال متمثل في المستشارة أميرة عبد الرحيم القائم بأعمال السفير.
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