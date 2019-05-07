شاهد.. نجوم الدوري الإسباني يهنئون المسلمين بشهر رمضان

حرص لاعبو الدوري الإسباني على تهنئة المسلمين بشهر رمضان المبارك بمناسبة حلول الشهر الكريم.
وظهر في الفيديو الذي قام به حساب الدوري الإسباني، كل من رودريجولاعب أتلتيكو مدريد، وسفيان بوفال لاعب سيلتا فيجو، وزهير فضال لاعب ريال بيتيس وإستيبان جرانيرو لاعب إسبانيول، ومختار دياخابي
لاعب فالنسيا، اماث ندياي لاعب خيتافي، عبد الله با لاعب رايو فاليكانو، ووسام بن يدر لاعب إشبيلية، وأنور محمد لاعب بلد الوليد، وعدنان يانوزاي لاعب ريال سوسيداد، وياسين بونو حارس مرمى جيرونا.
شاهد الفيديو..
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