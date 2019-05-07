دوري أبطال آسيا.. النصر السعودي يواجه الوصل الإماراتي.. والزوراء يلاقي أصفهان الإيراني

يدخل فريق الزوراء العراقي، اليوم الثلاثاء، في مواجهة صعبة أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، على ملعب كربلاء، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث فريق الزوراء عن فوز يعيد إليه آمال التأهل إلى دور الستة عشر للبطولة، بعد أن تلقى الهزيمة في آخر جولتين من النصر السعودي، ليتأخر إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

بينما يحتل فريق أصفهان صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ليقترب بشدة من التأهل لدور الستة عشر، وهو ما يدفع الفريق للبحث عن تحقيق التعادل على الأقل مع الزراء لضمان التواجد بالدور التالي للبطولة.

ولم يفقد فريق أصفهان أي نقاط خلال 4 جولات بدور المجموعات سوى أمام الزوراء حين تعادلا سلبيا في الجولة الأولى، وهو

ما يمنح الفريق العراقي دفعة معنوية من أجل تكرار نتيجته الإيجابية أمام نظيره الإيراني.

موعد مباراة الزوراء العراقي وذوب آهن أصفهان:

تنطلق مباراة الزوراء العراقي وذوب آهن أصفهان في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة،

بينما تنطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية،

وتكون في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتشهد نفس المجموعة مواجهة عربية قوية بين النصر السعودي والوصل الإماراتي على ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

ويبحث النصر صاحب مركز الوصيف بالمجموعة عن الوصول للنقطة التاسعة، مستغلا الصحوة الحالية للفريق، خاصة بعد فوزه في آخر جولتين على الزوراء العراقي، بعد بداية غير موفقة لدور المجموعات تلقى

فيها هزيمتين متتاليتين.

ومن ناحية أخرى فإن نادي الوصل الإماراتي يتذيل ترتيب المجموعة بـ3 نقاط فقط، من فوز وحيد في الجولة الأولى، حققه على النصر، وهو ما يجعل الفريق السعودي ينظر للمباراة بشكل ثأري.

وفي حالة تمكن الوصل من تحقيق الفوز فإنه سيعقد الأمور، وبشكل خاص على مركز الوصافة في المجموعة الذي يشهد صراع ثلاثي بينه وبين الزوراء العراقي والنصر السعودي.

تشكيل النصر السعودي المتوقع:

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حراسة المرمى: براد جونز

الدفاع: ما يكون بيريرا ،سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد، عمر هوساوي

الوسط: جوليانو فيكتور، إبراهيم غالب، عبدالرحمن الدوسري، يحيى الشهري

الهجوم: فهد الجميعة، عبدالرزاق حمدالله

تشكيل الوحدة الإماراتي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشامسي

الدفاع: تشانج وو ريم، محمد برغش المنهالي، حمدان الكمالي، أحمد راشد

الوسط: أحمد علي العبري، منصور الحربي، سلطان الغافري، خليل إبراهيم

الهجوم: ليوناردو، سبيستيان تيجالي

موعد مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي:

تنطلق مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي في تمام التسعة مساء بتوقيت القاهرة،

بينما تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية،

وتكون في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.