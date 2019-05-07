خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن الحذاء الذهبي ومعادلة إنجاز هاري كين

اقترب الدوري الإنجليزي من النهاية مع تبقي جولة واحدة، ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول قائمة هدافين الدروي، برصيد 22 هدفا، بفارق هدفين عن كل من زميله ساديو ماني، سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، وبيير أوباميانج، لاعب أرسنال.
أصبح محمد صلاح على مقربة من التتويجبالحذاء الذهبي للعام الثاني على التوالي، بعدما فاز بتلك الجائزة في العام الماضي، بعد منافسة قوية مع هاري كين مهاجم توتنهام، حيث أحرز محمد صلاح 32 هدفًا، في حين سجل كين 30 هدفا.
أصبح صلاح على مقربة من معادلة إنجاز الثنائي روبين فان بيرسي، لاعب أرسنال ومانشستر يونايتد السابق في موسمي 2010-2011 و2011-2012، وهاري كين مهاجم توتنهام، في موسمي 2016-2017 و2017-2018، بالتتويج هدافًا للـ"بريميرليج" في موسمين متتالين.
ومع تبقي جولة واحدة من بريميرليج، يلعب ليفربول أمام وولفرهامبتون على ملعبه بـ"أنفليد"، ومانشستر سيتي خارج ملعبه مع برايتون، ويحل أرسنال ضيفًا على بيرنلي.
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