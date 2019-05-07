نفى مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي مناقشة ضم أي لاعبين جدد في الوقت الحالي، ولم يطلب من الإدارة ضم لاعب بعينه، وأن الجهاز كل تركيزه في بطولة الدوري، وما يتردد عن التفاوضمع هذا اللاعب واستبعاد ذاك يهدف لإثارة البلبلة لا أكثر، وأن المنظومة الكروية لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور التي تم تناولها من خلال مصادر
يذكر أن بعض وسائل الإعلام تناولت تفاوض الأهلي مع أحمد المحمدي المصري المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، وهناك انقسام داخل الجهاز الفني بشأنه، وهو ما لم يحدث من الأساس، مع التأكيد على أن المحمدي أحد اللاعبين المتميزين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات أحمد المحمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.