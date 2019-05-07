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رياضة | هازارد يفوز بجائزة هدف شهر أبريل على حساب محمد صلاح

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توج إدين هازارد مهاجم فريق بجائزة هدف شهر أبريل في بعد هدفه في مرمى وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة 36.

 

سجل إدين هازارد هدفه الرائع في المباراة في الدقيقة 24 بعد مراوغة 3 لاعبين، قبل أن يضعها في شباك فابيانسكي.

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وتفوق هدف هازارد على هدف محمد صلاح في مرمى تشيلسي، وهدف جونزالو هيجواين أمام بيرنلي، وكريستيان إيريكسن ضد برايتون، ودان جوسلينج ضد ساوثهامبتون، وريان بابل أمام كارديف سيتي، وويل هيوز أمام فولهام وناثانايل مينديز لينج في مرمى برايتون.

 

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