رياضة | هازارد يفوز بجائزة هدف شهر أبريل على حساب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يفوز بجائزة هدف شهر أبريل على حساب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج إدين هازارد مهاجم فريق تشيلسي بجائزة هدف شهر أبريل في الدوري الإنجليزي بعد هدفه في مرمى وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة 36.

سجل إدين هازارد هدفه الرائع في المباراة في الدقيقة 24 بعد مراوغة 3 لاعبين، قبل أن يضعها في شباك فابيانسكي.

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وتفوق هدف هازارد على هدف محمد صلاح في مرمى تشيلسي، وهدف جونزالو هيجواين أمام بيرنلي، وكريستيان إيريكسن ضد برايتون، ودان جوسلينج ضد ساوثهامبتون، وريان بابل أمام كارديف سيتي، وويل هيوز أمام فولهام وناثانايل مينديز لينج في مرمى برايتون.