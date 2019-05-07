رياضة | جروس يلجأ للتدوير بسبب نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يلجأ للتدوير بسبب نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الاستعداد لمواجهة وادي دجلة يوم 9 مايو الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعد غلق صفحة الكونفدرالية الافريقية عقب خوض مباراة النجم الساحلي بالأمس في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية.

ويحاول الجهاز الفني للفريق علاج أزمة ضغط اللقاءات المتوقع في الأيام المقبلة للفريق بسبب خوض لقاء كل 3 أيام ببطولة الدوري، وتنتاب الجهاز حالة من القلق بسبب إمكانية إصابة اللاعبين بالإرهاق بعد المجهود البدني الكبير الذي بذلوه في لقاء النجم الساحلي لكنه يعقد الآمال على عودة بعض اللاعبين من الإصابة وعلى رأسهم المغربي خالد بوطيب ومحمد عنتر وحازم إمام لإمكانية تطبيق سياسة "التدوير" داخل الفريق وإراحة بعض العناصر الأساسية بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الأخيرة وتلاحم اللقاءات محليًا وقاريًا.