رياضة | صدمة الزمالك في صفقة بونجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة الزمالك في صفقة بونجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الزمالك السباق على الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأجرى مسئولو الزمالك اتصالات مع وكيل اللاعب لمعرفة موقفه من القدوم إلى الدوري المصري لكنهم تعرضوا لصدمة شديدة وهي قيمة راتب اللاعب الذي يصل إلى مليوني ونصف مليون يورو في العام الواحد بما يقترب من 55 مليون جنيه مصري وهو رقم كبير للغاية ويصعب توفيره ودفعه من قبل نادي الزمالك.

يأتي ذلك في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع السد حتى عام 2022 وضرورة دفع مقابل مادي أيضًا للنادي القطري مقابل ضم اللاعب.