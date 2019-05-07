رياضة | تقرير مارتن لاسارتي يحسم الراحلين عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير مارتن لاسارتي يحسم الراحلين عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تقريرًا مفصلًا اليوم من جانب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتحديد أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

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ومن المنتظر أن يقدم لاسارتي تقريره من أجل تقييمه للفترة الماضية وأسباب الإخفاقات الأخيرة في إفريقيا، رغم توفير كل المتطلبات الفنية.

ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.