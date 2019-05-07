رياضة | دراما رمضان.. "زلزال" بيراميدز.. الأهلي يحاول بـ"لمس أكتاف" والزمالك ينتظر "طلقة حظ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراما رمضان.. "زلزال" بيراميدز.. الأهلي يحاول بـ"لمس أكتاف" والزمالك ينتظر "طلقة حظ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء الموسم الحالي في الكرة المصرية مختلفًا عن المواسم الماضية، حيث ازدادت حدة المنافسة علي لقب الدوري الممتاز والمستمرة حتي الأسابيع الأخيرة من المسابقة ولم يُحسم حتي الآن وجهة "الدرع"، كما اشتعل صراع الهبوط بين أندية المؤخرة في جدول الدوري ولم يتحدد بعد الهابطين الثلاث لدوري القسم الثاني.

وتزامنًا مع احتفال المصريين بشهر رمضان المبارك والذي يكثر فيه عرض المسلسلات والأعمال الدرامية كل عام، وطالما ما كانت الدراما إنعكاس للواقع الذي يعيشه المجتمع، قررنا أن نستعرض في هذا التقرير التخيلي شكل ودور بعض أندية الدوري المصري هذا العام ولكن علي طريقة الدراما الرمضانية:-

- زلزال

يقدم الفنان محمد رمضان هذا العام مسلسل بعنوان "زلزال" يحكي فيه عن أحداث زلزال 1992 الشهير والذي أحدث خسائر كبيرة وتغيير في أوضاع المجتمع المصري بالكامل، ويتشابه ذلك مع "الزلزال" الذي أحدثه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي في الرياضة المصرية، بعدما اشتري نادي الأسيوطي وحوله إلي "بيراميدز" ودعمه بجهاز فني على أعلي مستوي ومجموعة مميزة من اللاعبين، ليحدث به تغييرًا كبيرًا في شكل المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، كما أنه أصبح بمثابة "بعبع" هدد جميع الأندية المصرية هذا الموسم حتي "القطبين".

- لمس أكتاف

الصراع على لقب الدوري الممتاز جاء مختلفًا تمامًا هذا الموسم، بعد ظهور منافس جديد للأهلي والزمالك علي اللقب، وهو فريق بيراميدز، والذي أشعل المنافسة حتي الأسابيع الأخيرة، حيث تبادل الفرسان الثلاث صدارة الدوري أكثر من مرة طوال الموسم، ولكن بعد تعثر بيراميدز في الجولتين الماضيتين، وإنشغال الزمالك بالكونفيدرالية، يحاول الأهلي بعد إنفراده بالصدارة بـ67 نقطة أن يخطف اللقب المفضل له علي طريقة مسلسل "لمس أكتاف" الذي يقوم ببطولته هذا العام الفنان ياسر جلال.

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- طلقة حظ

انشغل فريق الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية خلال الفترة الأخيرة وذلك أبعده تمامًا عن صدارة الدوري الممتاز والذي استحوذ عليها خلال أسابيع طويلة من عمر المسابقة، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 60 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بـ67 نقطة، وبيراميدز الثاني بـ65 نقطة، وبحسابات الأرقام فإن إنتصار الأهلي في مبارياته المتبقية بما فيها القمة يمنحه لقب البطولة بشكل مباشر، وهنا لا يمتلك الزمالك سوي التركيز لحصد لقب الكونفيدرالية، وإنتظار "طلقة حظ" تتسبب في تعثر غريمه المارد الأحمر في إحدي مبارياته والفوز بلقاء القمة، حتي يخطف "الدرع".

- علامة استفهام

الإسماعيلي ثالث أضلاع مثلث الكرة المصرية بجانب االأهلي والزمالك، افتقد بريقه المعهود هذا الموسم، وقدم موسمًا للنسيان بعدما فشل في جميع البطولات التي شارك فيها بالموسم الحالي حيث خرج من كأس مصر والبطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا، ويحتل مركزًا متأخرًا بالدوري، ويأتي ذلك رغم تعاقد الإدارة مع جهاز فني أجنبي بقيادة سيدومير يانفيسكي، وإمتلاك الفريق كوكبة مميزة من النجوم، ليصبح أدار دراويش الكرة المصرية بمثابة "علامة إستفهام" كبيرة مثل التي يقدمها محمد رجب في مسلسله الرمضاني.

- لآخر نفس

صراع المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز انحصر بين المصري (47 نقطة)، والمقاولون العرب (44 نقطة)، والمقاصة (42 نقطة)، ويتبقي لكل منهم 3 مباريات بالبطولة بـ 9 نقاط، وستكون المباريات المتبقية نارية للأندية الثلاث، حيث يسعي كل منهم للظفر بهذا المركز الذي قد يمنحه تذكرة المشاركة بالكونفيدرالية، ويحتاج الفريق البورسعيدي 5 نقاط من مباريات المتبقية لحسم هذا المركز، لكن لن يفقد المقاولون والمقاصة الأمل وسيظل الثنائي ينافس على الدخول للمربع الذهبي "لآخر نفس".