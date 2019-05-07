رياضة | رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات "رينارد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات "رينارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة المفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب.

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وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":"سموحة مستقر وسعيد مع التوأم وليس لنا علاقة بما ينشر عن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب اواي مدير فني آخر كلهم محترمين ومستقرين في مواقعهم".

وكانت تقارير صحفية أكدت رحيل رينارد عن منتخب المغرب، عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر الشهر المقبل.