رياضة | نجم روما يحسم مصيره من الانتقال ليوفنتوس

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أفادت تقارير أن نجم روما وإيطاليا نيكولو زانيولو اعترف بأنه لن يذهب إلى يوفنتوس.

وفقا لكوريري تورينو ، كشف زانيولو اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عن مستقبله.

وقال اللاعب :أنا سعيد بروما ، لكن من لم يذهب إلى يوفنتوس؟ وبعد قولي هذا ، سيقرر روما .

تمتع زانيولو بموسم رائع مع روما ، لكن مستواه انخفض في الأسابيع الأخيرة، وتكشف كالتشيو ميركاتو عن تباطؤ المحادثات حول عقد جديد مع روما.