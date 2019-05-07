رياضة | مدرب سلة سيدات الأهلي يعرب عن سعادته بحسم لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب سلة سيدات الأهلي يعرب عن سعادته بحسم لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إيهاب الألفي المدير الفني لسلة «سيدات» النادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه بالدرع العام لكرة السلة للموسم الثاني على التوالي.



وقال الألفي إن هذا التتويج يأتي ليؤكد كم الجهد الذي تبذله لاعبات الفريق والجهاز الفني على مدار موسمين وهو ما أدى للتتويج بكل البطولات محليا على مدار موسم شاق للغاية.



وأضاف الألفي أن التتويج بالدرع العام هذا الموسم كأكثر الأندية حصولا على المركز الأول في المراحل السنية المختلفة وجمعا للنقاط يعكس مستقبلا أفضل للنادي.



ووجه الألفي الشكر للاعبات الأهلي، وللجماهير التي دعمت فريق السلة على مدار الموسم.