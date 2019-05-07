رياضة | برشلونة يخطف "دي ليخت" من على بوابة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطف "دي ليخت" من على بوابة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي من الانضمام لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية. وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن مارك أوفر مارس المدير الرياضي لأياكس أكد لفابيو باراتيسي المدير الرياضي في يوفنتوس الإيطالي أن دي ليخيت سوف يذهب إلى برشلونة مقابل 80 مليون يورو وليس ريال مدريد. ساهم دي ليخت في فوز أياكس بكأس هولندا والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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