رياضة | الأهلي يطمئن على إصابة مروان محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن على إصابة مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مروان محسن مهاجم الفريق بعد مشاركته في التدريبات مؤخرا وتعافيه من رشح الركبة الذي تعرض له في الفترة الماضية وأبعده عن المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية.

ويسعى الجهاز الفني لنادي الأهلي لتجهيز مروان محسن للمرحلة المقبلة، ضمن محاولات الجهاز المستمرة لتجهيز جميع اللاعبين.

وأكد الجهاز الفني جاهزية مروان وأنه يواصل اليوم مشاركته مع الفريق في التدريبات الجماعية.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي للاطمئنان على حالة مروان محسن بشكل أكبر من خلال مران اليوم الذي يقام في العاشرة مساء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام يوم السبت المقبل، في إطار مواجهات الاسبوع الـ32 من بطولة الدوري المصري.