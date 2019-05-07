رياضة | رمضانيات_كروية (2) .. أشهر مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات_كروية (2) .. أشهر مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل سواء على مستوي البطولات أو اللاعبين القدامى، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة الثانية من "رمضانيات كروية" أشهر مباريات "القمة" بين الأهلي والزمالك في شهر رمضان المبارك، حيث التقي القطبين في 12 مواجهة سابقة في شهر الصيام، فاز المارد الأحمر في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات للفارس الأبيض، ,حسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

- 1957:

تقابل الأهلي والزمالك لأول مرة في شهر رمضان المبارك في موسم 1957-1958 ضمن مباريات الدوري الممتاز، وأقيمت المباراة تحديدًا 7 أبريل عام 1957 وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، أحرزهما "السيد الضيظوي".

- 1965:

جمع شهر الصيام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك داخل "المستطيل الأخضر" للمرة الثانية في تاريخ مواجهاتهما في 29 يناير 1965 ضمن مباريات الدوري الممتاز، وحسم التعادل الإيجابي 2/2 نتيجة تلك المواجهة، أحرز هدفي الأحمر "رفعت الفناجيلي - محمود السايس"، وسجل للأبيض "حمادة إمام - عمر نور".

- 1985:

20 عامًا مرت دون أن يتقابل الأهلي والزمالك في شهر رمضان منذ أخر مواجهة جمعت بينهما في عام 1965، قبل أن يعود "القطبين" ليلتقيا مجددًا في شهر الصيام في موسم 1984-1985 في مسابقة الدوري المصري الممتاز، واقيم اللقاء مساء يوم 26 مايو 1985 وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 2/1 أحرز الأهداف " طارق يحيي وكوارشي" ، و"علاء ميهوب".

- 1992:

تقابل الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان للمرة الرابعة في تاريخهما في 6 مارس 19922 ضمن مباريات الدوري الممتاز موسم 1992/1993 وفاز المارد الأحمر في المباراة بهدف دون رد أحرزه لاعبه محمد رمضان.

- 2001:

التقي الأهلي مع الزمالك للمرة الخامسة في شهر الصيام يوم 23 نوفمبر عام 2001 ضمن مباريات الدوري المصرى وحقق الفارس الأبيض الفوز في المباراة بنتيجة 2/1 أحرزهما "حازم إمام"، وسجل هدف الأهلي "علاء إبراهيم".

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-2003:

كرر الزمالك فوزه علي الأهلي في مباريات القمة في "رمضان" بهدف دون رد خلال المواجهة السادسة بين الفريقين في شهر الصيام والتي أقيمت فى 21 نوفمبر عام 2003 ضمن مباريات الدوري المصري موسم 2003/2004 ،وأحرز هدف الأبيض اللاعب "جمال حمزة".

- 2004:

فى 4 نوفمبر عام 2004 تقابل الأهلي والزمالك مجددًا خلال شهر "الصيام" وذلك ضمن مباريات الدورى المصرى موسم 2004/2005 واكتسح المارد الأحمر غريمه التقليدي بأربعة أهداف مقابل هدفين أحرز للأهلى، محمد أبو تريكة "هدفين" و الأنجولى جليبرتو "هدف" و عماد متعب "هدف" وسجل للزمالك جمال حمزة و عبد الحليم على من ركلتي جزاء.

- 2005:

ثامن مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان كانت في 16 أكتوبر 2005 في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحقق المارد الأحمر الفوز بهدفين دون رد للزئبقي محمد بركات ليقود فريقه لنهائي البطولة الأفريقية خاصة وأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب 2/1.

- 2007:

في 17 سبتمبر عام 2007 الموافق 5 رمضان عام 1428 تقابل "القطبين" الأهلي والزمالك في "الديربي" ببطولة الدوري المصري الممتاز، و فاز المارد الأحمر بهدف نظيف للاعب محمد أبو تريكة.

- 2008:

اجتمع الأهلي والزمالك مجددًا داخل "المستطيل الأخضر" في شهر رمضان في 14 سبتمبر عام 2008 في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتعادل الفريقين 2-2 سجل للأحمر "فلافيو و محمد أبو تريكة" و أحرز للأبيض "جونيور أجوجو و جمال حمزة".

- 2012:

تقابل الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية مجددًا خلال شهر رمضان في 22 يوليو عام 2012 وذلك خلال الجولة الثانية لدور المجموعات الأفريقي وفاز المارد الأحمر بهدف للاعبه الخلوق محمد أبو تريكة.

- 2013:

آخر مواجهة جمعت بين "القطبين" الأهلي والزمالك في شهر الصيام كانت في 24 يوليو 2013 في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 سجل للأبيض "أحمد جعفر" وأحرز للأحمر "محمد أبو تريكة" من ركلة جزاء.