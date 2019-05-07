رياضة | خطة بوجبا للرحيل عن اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة بوجبا للرحيل عن اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، للرحيل عن الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو، إن بوجبا سيقدم طلب الانتقال لمانشستر يونايتد إذا رفض النادي التفاوض مع ريال مدريد لبيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب بوجبا في الرحيل عن يونايتد بعدما فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل الذي سوف يتسبب في خفض 25% من راتبه في الموسم الجديد.