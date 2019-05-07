اونلاين | لايف Barcelona .. مباراة (برشلونة وليفربول) بث مباشر 7-5-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة liverbool

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لايف Barcelona .. مباراة (برشلونة وليفربول) بث مباشر 7-5-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة liverbool

يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة جديدة ضد ليفربول على ملعب أنفيلد فى التاسعة مساء اليوم، بإياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتقدم برشلونة فى مباراة الذهاب بنتيجة 3 / 0 على ملعب كامب نو، وأصبح قريبا من التأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ 2015.

لايف Barcelona .. مباراة (برشلونة وليفربول) بث مباشر 7-5-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة liverbool

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ويحتاج ليفربول للفوز بنتيجة 4 / 0 فى مباراة اليوم للتأهل للنهائى للعام الثانى على التوالي، وهى نفس النتيجة التى حققها أمام برشلونة فى مباراة ودية عام 2016 على ملعب ويمبلى بالعاصمة لندن.

وتعد تلك المباراة المواجهة الأخيرة بين الفريقين قبل قدوم محمد صلاح الذى انضم للريدز قادما من روما فى 2017، وشهدت وقتها تألق ساديو مانى الذى سجل هدفين من الرباعية.

لايف Barcelona .. مباراة (برشلونة وليفربول) بث مباشر 7-5-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة liverbool

وخاض الفريقان اللقاء بالتشكيل التالي..

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول فى مباراة اليوم بداعى الإصابة بالإضافة إلى روبرتو فيرمينو مهجم الريدز، بينما يدخل برشلونة اللقاء بدون عثمان ديمبلى للإصابة لكن باقى نجومه حاضرين وعلى رأسهم ميسى وسواريز وكوتينيو وتير شتيجن.