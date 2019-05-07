اونلاين | كورة liver ستار بين سبورت لايف Taktikora live مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر اليوم 7-5-2019 يلا شوت

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كورة liver ستار بين سبورت لايف Taktikora live مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر اليوم 7-5-2019 يلا شوت

تنطلق مباراة ليفربول مع برشلونة فى التاسعة مساء، ويحتاج الريدز إلى معجزة كروية من أجل الفوز على برشلونة برباعية نظيفة للتأهل لنهائى دورى أبطال اوروبا، خاصة فى ظل غياب نجوم الفريق محمد صلاح، وفيرمينو ونابى كيتا، وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية فى الرأس خلال مشاركته فى مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد التى أقيمت السبت الماضي بملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتي إنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 2، وغادر محمد صلاح مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مصاباً بعد اصطدامه بحارس نيوكاسل يونايتد دوبرافكا، ليشارك بدلًا منه ديفوك أوريجي.

كورة liver ستار بين سبورت لايف Taktikora live مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر اليوم 7-5-2019 يلا شوت

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فى المقابل يفتقد برشلونة في مباراة اليوم لجهود الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي أصيب في عضلة الفخذ الخلفية خلال مواجهة الفريق أمام سيلتا فيجو السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا"، وهي المباراة التي إنتهت بخسارة برشلونة بهدفين دون مقابل، وحرص أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على إراحة العديد من العناصر الاساسية في مباراة سيلتا فيجو إستعداداً لمواجهة ليفربول وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي سجل "هدفين" في مباراة الذهاب".

كورة liver ستار بين سبورت لايف Taktikora live مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر اليوم 7-5-2019 يلا شوت

علق نادي برشلونة الإسباني على غياب النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن المشاركة في المباراة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين، "مباريات كهذه هى للنجوم الكبار في العالم، نتمنى لك الشفاء العاجل".