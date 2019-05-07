انت الان تتابع تعرف على هدية تركي الشيخ لـ"علي جبر" بمناسبة زواجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص
لا صوت يعلو بين لاعبي بيراميدز على صوت الهدية التي منحها تركي آل شيخ مالك النادي ورئيس هيئة الترفيه لزميلهم في الفريق علي جبر مدافع بيراميدز الحالي والمنتخب الوطني، احتفالاً بزفافه الذي أقيم بعد مباراة الفريق مع الزمالك والتي نجح بيراميدز في التفوق فيها وتحقيق الفوز بهدف مقابل لا شيء أحرزه علي جبر. لاعبو بيراميدز فوجئوا بما يتردد عن تلقي زميلهم هدية عبارة عن مبلغ مالي بلغت قيمته 150 ألف دولار، ما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه، وهي قيمة لم يحصل عليها أي لاعب منهم على سبيل الهدية من قبل.
مكافآت لاعبي بيراميدز هي الأعلى في الدوري المصري خلال هذه المرحلة وفقًا لما يتردد حول أن مكافأة الفوز في أي مباراة في الدوري تصل إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب بخلاف مكافآت الفوز على الأهلي والزمالك التي وصلت إلى 500 ألف جنيه، إلا أن اللاعبين بعدما نما لعلمهم بالهدية التي منحها مالك النادي لزميلهم بدؤوا
مكافآت لاعبي بيراميدز هي الأعلى في الدوري المصري خلال هذه المرحلة وفقًا لما يتردد حول أن مكافأة الفوز في أي مباراة في الدوري تصل إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب بخلاف مكافآت الفوز على الأهلي والزمالك التي وصلت إلى 500 ألف جنيه، إلا أن اللاعبين بعدما نما لعلمهم بالهدية التي منحها مالك النادي لزميلهم بدؤوا يرددون فيما بينهم عن رغبتهم في الزواج بما فيهم من هو متزوج من أجل الحصول على مثل هذه الهدايا القيمة.
ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة وادي دجلة في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري بعد تعادله في آخر مباراتين أمام المقاصة والمصري، حيث وصل رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب، برصيد 67 نقطة.
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