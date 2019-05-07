انت الان تتابع باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن 7 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
باريس سان جيرمان
ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في التخلص من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار إعادة هيكلة الفريق، للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، وأضافت أن النادي حدد قائمة راحلين تتضمن نكونو، مونييه، كورزاوا، نسوكي، وجوليان دراكسلر، ويمكن إضافة دي ماريا وإدينسون كافاني، وأشارت إلى أنه حال تأكد رغبة الإدارة، في بيع دي ماريا، سيشتعل الصراع على ضمه، وأفادت أن أنخيل دي ماريا يجذب اهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
يشار إلى أن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، ذكرت أن مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي، تدرس جديًا بيع نادي باريس سان جيرمان، وسحب التمويل المادي للنادي العاصمي، بعد الفشل المتكرر في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا. ورغم حسم لقب بطولة الدوري الفرنسي مبكرًا، فإن سقوط باريس سان جيرمان في جميع البطولات الأخرى
ورغم حسم لقب بطولة الدوري الفرنسي مبكرًا، فإن سقوط باريس سان جيرمان في جميع البطولات الأخرى بشكل غريب، دق جرس الخطر، وكان آخرها خسارة نهائي الكأس الأسبوع الماضي، ليؤكد وجود أزمة حقيقية في صفوف النادي، الذي لم تشفع له ملايين الدولارات التي تم صرفها.
وأنفقت الشركة القطرية، 800 مليون يورو في آخر 5 مواسم، للتعاقد مع النجوم، إلا أن باريس لم يستطع عبور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن 7 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.