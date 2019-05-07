انت الان تتابع باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن 7 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في التخلص من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار إعادة هيكلة الفريق، للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، وأضافت أن النادي حدد قائمة راحلين تتضمن نكونو، مونييه، كورزاوا، نسوكي، وجوليان دراكسلر، ويمكن إضافة دي ماريا وإدينسون كافاني، وأشارت إلى أنه حال تأكد رغبة الإدارة، في بيع دي ماريا، سيشتعل الصراع على ضمه، وأفادت أن أنخيل دي ماريا يجذب اهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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يشار إلى أن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، ذكرت أن مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي، تدرس جديًا بيع نادي باريس سان جيرمان، وسحب التمويل المادي للنادي العاصمي، بعد الفشل المتكرر في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا. ورغم حسم لقب بطولة الدوري الفرنسي مبكرًا، فإن سقوط باريس سان جيرمان في جميع البطولات الأخرى