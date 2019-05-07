نجم ليل يشعل لهيب الميركاتو مبكرًا بين الكبار

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

نيكولاس بيبي Advertisements

ذكر موقع "10 سبورت" الفرنسي، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بضم الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي، نجم ليل، في الميركاتو الصيفي المقبل، لكنه سيصطدم برغبة بايرن ميونخ الألماني، الذي يستعد لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو للفوز بالصفقة، ويعتبر بايرن من أكثر المهتمين بضم بيبي الذي شارك في 37 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 21 هدفا، وصنع 12، في ظل تأكد رحيل الثنائي الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري، عقب الموسم الجاري، حيث يسعى لتدعيم مركز الجناح بلاعبين شباب، كي يعود للمنافسة على دوري الأبطال.

وبخلاف بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، يحظى اللاعب صاحب الـ23 عاما باهتمام أندية أخرى أبرزها إنتر ميلان، وتشيلسي، وبرشلونة، إضافة إلى ليفربول، الذي أبدى اهتمامه مؤخرًا ببيبي، لضمه حال رحيل الدولي المصري محمد صلاح. ويأمل باريس سان جيرمان في ضم اللاعب، في ظل تأقلمه على أجواء الدوري الفرنسي، وبالتالي