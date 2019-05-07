الكالتشيو سلاح مانشستر يونايتد للتخلص من سانشيز

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

أليكسيس سانشيز

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن فشل مانشستر يونايتد الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بعد التعادل مع هيديرسفيلد تاون (1 ـ1) مؤخرا في ختام الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2018- 2019، عزز فرص يوفنتوس وإنتر ميلان في ضم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب الشياطين الحمر. من جانبها أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إلى أن عقد سانشيز مع مانشستر يونايتد يحتوي على بند قد يسهل رحيله عن الفريق، وهو انخفاض أجره بنسبة 25% في حالة الفشل في التأهل لدوري الأبطال.

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ويتقاضى أليكسيس سانشيز راتبا أسبوعيا قيمته 500 ألف جنيه إسترليني، ومع فشل اليونايتد في التأهل لدوري الأبطال سيصبح 375 ألفا فقط، ولم يقدم سانشيز المستوى المأمول منه منذ انضمامه لمانشستر يونايتد، إذ خاض هذا الموسم 26 مباراة، سجل هدفين فقط، وصنع 4. وفي حال عودته للدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس أو إنتر