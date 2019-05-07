الكالتشيو سلاح مانشستر يونايتد للتخلص من سانشيز

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
أليكسيس سانشيز
ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن فشل مانشستر يونايتد الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بعد التعادل مع هيديرسفيلد تاون (1 ـ1) مؤخرا في ختام الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2018- 2019، عزز فرص يوفنتوس وإنتر ميلان في ضم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب الشياطين الحمر. من جانبها أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إلى أن عقد سانشيز مع مانشستر يونايتد يحتوي على بند قد يسهل رحيله عن الفريق، وهو انخفاض أجره بنسبة 25% في حالة الفشل في التأهل لدوري الأبطال.
ويتقاضى أليكسيس سانشيز راتبا أسبوعيا قيمته 500 ألف جنيه إسترليني، ومع فشل اليونايتد في التأهل لدوري الأبطال سيصبح 375 ألفا فقط، ولم يقدم سانشيز المستوى المأمول منه منذ انضمامه لمانشستر يونايتد، إذ خاض هذا الموسم 26 مباراة، سجل هدفين فقط، وصنع 4. وفي حال عودته للدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس أو إنتر
وفي حال عودته للدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس أو إنتر ميلان، ستكون المحطة الثانية لسانشيز في الكالتشيو، الذي ارتدى قميص أودينيزي، قبل الرحيل لبرشلونة.
وتبحث إدارة مانشستر يونايتد خيار إعارة سانشيز، خاصة أنها ترفض بيعه لأحد الأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي، وتأمل في بيعه أو إعارته لأي نادٍ خارج إنجلترا، ومن شأن التوصل لاتفاق لإعارة سانشيز لأي نادٍ أن يفتح الباب أمام إمكانية التفاوض على بيعه مع بداية موسم 2020- 2021.
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