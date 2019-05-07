انت الان تتابع كيف يعوض كلوب غياب صلاح وفيرمينو أمام برشلونة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

محمد صلاح

يغيب الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو عن موقعة ليفربول وبرشلونة اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة النجم البرازيلي بإصابة عضلية ومعاناة صلاح من إصابة في الرأس، وسيكون من الصعب على كلوب تعويض غياب الثنائي اللذين سجلا معًا 42 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات، الأمر الذي يترك أمام كلوب 3 لاعبين فقط للاعتماد عليهم لتعويض غيابهما، الأول هو ديفوك أوريجي، الذي لم يشارك كثيرًا هذا الموسم، إلا أنه سجل أهدافا حاسمة في شباك إيفرتون ونيوكاسل مؤخرًا، تاركا لليفربول أمل التتويج بلقب الدوري حتى الجولة الأخيرة.

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أما ثاني الأسماء فهو السويسري شيردان شاكيري الذي سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى هذا الموسم، ومع ذلك لم يشارك كثيرًا في النصف الثاني من الموسم، قبل أن يصنع هدف الفوز في شباك نيوكاسل منذ أيام لأوريجي. وبإمكان كلوب الاعتماد على دانيل ستوريدج، الذي سجل 24 هدفًا في الدوري الإنجليزي في موسم 2013- 2014، ولكنه