انت الان تتابع نجم مانشستر سيتي يكشف كواليس تسجيله الهدف الثمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

فينسنت كومباني

قال البلجيكي فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه تجاهل دعوات لعدم التسديد من زملائه، قبل أن يطلق تصويبة صاروخية منحت فريقه الفوز على ضيفه ليستر، مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2018- 2019. وأضاف كومباني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "الكل كان يقول لي لا تسدد، لكني لم أصل لهذه المرحلة في مسيرتي ليقول لي أحد متى أسدد أو لا أسدد، وهناك لاعبون من طراز عالمي قالوا لي لا تسدد، لكني كنت أقول لهم دائمًا إن في يوم ما سأسدد من خارج منطقة الجزاء وأسجل هدفًا".

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وجاء الهدف في الدقيقة 70، عندما استلم كومباني الكرة من زميله المدافع الفرنسي، إيميريك لابورت، ليتقدم بها قليلا، قبل أن يطلق تسديدة قوية بيمناه، استقرت في الزاوية العليا اليسرى من مرمى الحارس الدنماركي، كاسبر شمايكل. لكن هدف كومباني كان معرضًا لعدم الحدوث، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس التي التقطت