نجم مانشستر سيتي يكشف كواليس تسجيله الهدف الثمين

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص
فينسنت كومباني
قال البلجيكي فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه تجاهل دعوات لعدم التسديد من زملائه، قبل أن يطلق تصويبة صاروخية منحت فريقه الفوز على ضيفه ليستر، مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2018- 2019. وأضاف كومباني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "الكل كان يقول لي لا تسدد، لكني لم أصل لهذه المرحلة في مسيرتي ليقول لي أحد متى أسدد أو لا أسدد، وهناك لاعبون من طراز عالمي قالوا لي لا تسدد، لكني كنت أقول لهم دائمًا إن في يوم ما سأسدد من خارج منطقة الجزاء وأسجل هدفًا".
وجاء الهدف في الدقيقة 70، عندما استلم كومباني الكرة من زميله المدافع الفرنسي، إيميريك لابورت، ليتقدم بها قليلا، قبل أن يطلق تسديدة قوية بيمناه، استقرت في الزاوية العليا اليسرى من مرمى الحارس الدنماركي، كاسبر شمايكل. لكن هدف كومباني كان معرضًا لعدم الحدوث، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس التي التقطت
لكن هدف كومباني كان معرضًا لعدم الحدوث، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس التي التقطت ما قاله المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو، لزميله كومباني بعد انتهاء المباراة، إذ قال أجويرو لكومباني، قبل أن يسدد الأخير: "لا فينسنت، أنا! مرر لي! لا تسدد!".
وبات مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه الصعب على ضيفه ليستر سيتي (1-0)، على ملعب الاتحاد، ليستعيد السيتي صدارة الدوري برصيد 95 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الوصيف، أما ليستر سيتي فتجمد رصيده عند 51 نقطة، في المركز التاسع.
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