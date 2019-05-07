شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة ميرسيسايد توضح حقيقة سرقة حافلة برشلونة في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ردت شرطة ميرسيسايد على الأنباء المتداولة عن سرقة حافلة نادي برشلونة الإسباني في مدينة ليفربول، بعدما انتشرت تلك الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعقب وصول النادي الكتلوني إلى مدينة ليفربول لخوض مباراة الإياب للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، أمس الاثنين، ووصولهم إلى مقر إقامتهم بفندق هيلتون، تداولت بعض التغريدات تشير إلى سرقة حافلة الفريق وظهورها في شمال المدينة.

ومن جانبها، نفت شرطة ميرسيسايد تلك الأقاويل مؤكدة كونها مجرد شائعات وموضحة أنها لم تتلقى أي بلاغات بسرقة أو تضرر حافلة برشلونة، حسب صحيفة «ليفربول إيكو».

وطالبت الشرطة جماهير الفريقين بالاستمتاع بالمباراة، محذرة بأنها ستتعامل بحزم مع أي مشجع يثير المشكلات.