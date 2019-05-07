«نشيد الأهلي» ينافس ضمن أفضل 25 نشيدًا لأندية العالم في استفتاء «ماركا»: صوِّت هنا

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «نشيد الأهلي» ينافس ضمن أفضل 25 نشيدًا لأندية العالم في استفتاء «ماركا»: صوِّت هنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل النشيد الرسمي للنادي الأهلي ضمن أفضل 25 نشيدًا لأندية العالم في استفتاء تُجريه صحيفة «ماركا» الإسبانية على موقعها الإلكتروني.
ويتنافس نشيد الأهلي مع العديد من أهم وأبرز الأندية العالمية، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وبايرن ميونخ، وكذلك عدد من الأندية العربية كالرجاء والوداد المغربيين والترجي التونسي.
ويحتل نشيد الأهلي حتى اللحظة المركز 22 من الـ25، بتصويت 138 صوتًا فقط، فيما يمكنك المشاركة في التصويت بالضغط هنا أو على الصورة أدناه.
كانت هذه تفاصيل خبر «نشيد الأهلي» ينافس ضمن أفضل 25 نشيدًا لأندية العالم في استفتاء «ماركا»: صوِّت هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.