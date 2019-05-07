شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ غير مسبوق يغير صدارة البريميرليج للمرة الـ 32 ورقم يتحقق لأول مرة منذ 130 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تغيرت قمة ترتيب البريميرليج للمرة رقم 32 هذا الموسم، عندما استعاد مانشستر سيتي الصدارة من ليفربول، بعد تحقيقه الفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، مساء أمس، مع ختام مباريات الجولة 37، وقبل الأخيرة من نهاية الموسم.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 95 نقطة متفوقًا بفارق نقطة عن ليفربول، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، وهو ما يعني أن صراع لقب البريميرليج ممتد للجولة الأخيرة، لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

العديد من الأرقام والإحصائيات المميزة تحققت في فوز مانشستر سيتي بالأمس، نستعرضها في هذا التقرير.

1. صاروخ غير مسبوق من القائد:

احتاج مانشستر سيتي لهدف قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة بواسطة القائد والمدافع، فينسينت كومباني، الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مسجلًا هدفه الأول هذا الموسم، والهدف رقم 20 له خلال مسيرته بقميص مانشستر سيتي في مختلف البطولات. لكن ما يميز هدفه بالأمس أنه الأول له من خارج منطقة الجزاء مع الفريق، ليلعب «كومباني» دورًا كبيرًا في صدارة مان سيتي لجدول الترتيب في هذه المرحلة من الموسم، معيدًا للأذهان هدفه الهام بالرأس ضد مانشستر يونايتد خلال موسم 2011-2012، وهو الهدف الذي أعطى الصدارة وقتها لمانشستر سيتي ولعب دورًا في تتويج الفريق بلقبه الأول في تاريخ البريميرليج.

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2. معقل الأهداف:

هدف «كومباني» هو الهدف رقم 159 لمانشستر سيتي هذا الموسم في مختلف البطولات، والهدف رقم 100 للنادي على ملعب الاتحاد (معقل مانشستر سيتي) في مختلف البطولات، ليحافظ النادي على سجله كأكثر الأندية الإنجليزية تسجيلًا للأهداف في مختلف البطولات خلال موسم على مدار تاريخ أندية الدرجات الممتازة بمختلف مسمياتهما، كذلك أصبح أول نادي يصل إلى حاجز الـ100 أهداف في مختلف البطولات على ملعبه هذا الموسم من بين جميع أندية الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى (الأقرب برشلونة، سجلوا 81 هدف في ملعب كامب نو).

3. سلسلة إنتصارات مميزة:

فوز مانشستر سيتي بالأمس على ليستر سيتي هو الفوز رقم 13 على التوالي للفريق في آخر 13 مباراة في البريميرليج، وهي سلسلة لم تتحقق في تاريخ المسابقة سوى في 4 مناسبات (بعد مباراة الأمس)، نصفهم لمانشستر سيتي، الذي حقق في الموسم الماضي الرقم القياسي للانتصارات المتتالية في المسابقة بالفوز في 18 مباراة متتالية.

4. سجل يتحقق للمرة الأولى منذ 130 عام:

ثأر مانشستر سيتي من خسارته في الدور الأول من ليستر سيتي، وهزم ضيوفه بالأمس ليكون حامل لقب البريميرليج قد نجح في هزيمة كل الفرق التي واجهها في الدوري (19) مرة على الأقل للموسم الثاني على التوالي، وهو سجل لم يحققه نادي على مدار تاريخ الدرجات الممتازة الإنجليزية بمختلف مسمياتها سوى بريستون نورث إند خلال موسمي 1888/1889 و1889/1890، منذ 130 عامًا.