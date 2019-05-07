شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد الآسيوي» يحد قرعة التصفيات الآسيوية لكرة السلة.. 8 يونيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة إقامة قرعة تصفيات كأس آسيا 2021 لكرة السلة للرجال يوم (السبت) الموافق 8 يونيو المقبل، وذلك في فندق شانغري-لا بمدينة بينغالورو الهندية.

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وستشهد مراسم القرعة العديد من الفقرات الخاصة، إضافة إلى حضور من الشخصيات الهامة، علماً بأنه سيتم الكشف عن كافة التفاصيل للعلن خلال الفترة المقبلة، وسيشارك 24 منتخباً خلال عملية سحب القرعة، بحيث يتم استبعاد 8 منتخبات في نهاية التصفيات، ليتبقى 16 فريقاً سيشاركون في كأس آسيا 2021، وهذه هي المرة التي سيتم من خلالها اعتماد النظام الجديد للتصفيات في المحفل الأبرز قارياً.

وتأهل 16 منتخباً إلى التصفيات من خلال بطولة كأس آسيا 2017، فيما تجاوزت 8 فرق الأخرى التصفيات التمهيدية التي أقيمت في شرق وغرب القارة خلال العام 2018.

يذكر أن المنتخب الوطني سيشارك في تصفيات البطولة وينتظر أن يخوض عدة مباريات دولية خلال المعسكر الإعدادى قبل الخوض في غمار التصفيات.