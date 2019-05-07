شكرا لقرائتكم الزمالك يقصي بطل العرب من "الكونفيدرالية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 15 ساعة في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 21:44

بلغ الزمالك المصري نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب النجم الساحلي التونسي بعد انتهاء مواجهة إياب نصف النهائي في سوسة بالتعادل من دون أهداف، علماً أن مباراة الذهاب في الإسكندرية انتهت للفريق"الأبيض" بهدف من دون مقابل.



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وودع بطل كأس زايد للأندية العربية البطولة القارية على ملعبه بعد أن تبارى لاعبوه في إهدار الفرص أمام مرمى ضيفه المصري، وسيحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي في 19 الجاري، فيما سيحتضن ملعب برج العرب في الإسكندرية المباراة الختامية في الـ26 من الشهر ذاته.

من جهته، قرر رئيس الزمالك مرتضى منصور مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين بعد أدائهم الرجولي واستبسالهم خلال المباراة، منتقداً حكم المباراة لطرده الحارس محمود جنش، مؤكداً أنه تحامل كثيراً على فريقه في عدد من القرارات.

بدوره، طالب مدير الكرة في الزمالك أمير مرتضى بتأجيل مباريات فريقه في الدوري المحلي لمنح اللاعبين راحة قبل مباراتي الدور النهائي، مشدداً على أهمية الفوز بالبطولة للكرة المصرية وليس ناديه فقط بعد غياب الأندية المصرية عن التتويج في البطولات القارية منذ أعوام عدة.

وأعرب عن حزنه لغياب الحارس الأساسي محمود جنش في ذهاب الدور النهائي، لكنه أكد ثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري كريستان غروس بالبديل عماد السيد.