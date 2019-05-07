شكرا لقرائتكم أتالانتا يحسم "بروفة" نهائي الكأس ويبتعد عن روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 16 ساعة في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 22:00

روما - أ ف ب - أكد أتالانتا مجددا أنه سيكون من الصعب إزاحته عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك بحسمه "بروفة" نهائي مسابقة الكأس بفوزه على لاتسيو في معقله 3-1 في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.



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وكانت مواجهة الأحد في الملعب الأولمبي تحضيرا لنهائي مسابقة الكأس التي تجمع أتالانتا بلاتسيو على الملعب ذاته في 15 أيار (مايو) الجاري، وأكد رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني أنهم قادرون على مقارعة الكبار وتحقيق حلم المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي.

وعلق مدرب لاتسيو سيموني إينزاغي على هذه الخسارة قبل أيام معدودة على مواجهة نهائي الكأس، قائلا "نعلم بأن مباراة نهائي الكأس ستكون مفتوحة، ويتوجب علينا أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء دون أن يتكرر ما شهدناه اليوم... أتالانتا يستحق العودة بالنقاط الثلاث...".

وعلى رغم بدايته الصعبة وتخلفه بعد أقل من دقيقتين ونصف بهدف لماركو بارولو، كان أتالانتا الطرف الأفضل في اللقاء واستحق الفوز ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثانية عشرة تواليا، بينها مباراتا نصف نهائي الكأس ضد فيورنتينا، محققا فوزه الأول في معقل لاتسيو منذ 9 اذار (مارس) 2014 (1-صفر).

ويدين أتالانتا بالفوز "المذهل" الذي تحقق بفضل "شبان رائعين" بحسب المدرب غاسبيريني، الى الكولومبي دوفان زاباتا (22) الذي رفع رصيده إلى 22 هدفا في الدوري هذا الموسم في المركز الثاني على لائحة الهدافين، والبلجيكي تيموتي كاستانيي (58) والألباني بيرات دجيمسيتي (76).