شكرا لقرائتكم صلاح يغيب عن مواجهة ليفربول وبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 20:25

ليفربول - أ ف ب - يغيب المهاجمان المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو عن المواجهة المرتقبة لفريقهما ليفربول الانكليزي ضد ضيفه برشلونة الاسباني في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بحسب ما اعلن مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب.



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وخرج صلاح على حمالة في اواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل السبت مصابا برأسه اثر احتكاك مع حارس الاخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، في حين غاب فيرمينو لاصابة في المحالب.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي "كلاهما سيغيب غدا"، واضاف عن وضع صلاح تحديدا "انه ارتجاج في الدماغ وبالتالي لن يُسمح له باللعب. لا نستطيع القيام بذلك".

واوضح "يشعر بأنه في حالة جيدة لكن الامور ليس كافية كما يجب من وجهة النظر الطبية" مشيرا الى ان اللاعب سيكون جاهزا لمواجهة ولفرهامبتون في المرحلة الاخيرة من بطولة إنكلترا الأحد المقبل.

ويواجه ليفربول مهمة صعبة لقلب الأمور في صالحه ضد برشلونة بعد تخلفه ذهابا بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو.