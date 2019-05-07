لماذا اعترض فرج عامر على مواجهة سموحة والأهلي فى الدروي العام؟...

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جدة - عمرو شويل أبدى المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، غضبه الشديد قبل لقاء الأهلي بسبب اعتراضه على عدم مشاركة كريم يحيى لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الفريق السكندري، حيث يضمن بند فى عقده بألا يشارك كريم في مباريات سموحة مع القلعة الحمراء. وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك:

كريم يحيي لاعب نادي سموحة المعار من الاهلي لنهاية الموسم القادم ونجم المنتخب الاوليمبي محروم من المشاركة في مباراة سموحة والاهلي القادمة بفعل عقد الاعارة بين سموحة والاهلي الذي ينص علي انة محروم من اللعب امام الاهلي وطبعا هذا العقد وغيرة من عقود الاعارة بين الاندية المختلفة التي تنص علي مثل هذا البند غير متوافقة مع لوائح الفيفا اتمني ان يزول هذا الشرط قبل مباراتنا القادمة مع الاهلي من اجل كرة القدم المصرية. Advertisements ويحل سموحة ضيفا على النادي الأهلي فى استاد بتروسبورت في الساعة 10 مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 32 من عمر المسابقة المحلية.

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