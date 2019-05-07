شكرا لقرائتكم السلة يتراجع عن التعاقد مع الاسبانى ألفريد جوليى لقيادة المنتخب فنيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن التعاقد مع ألفريد جوليى المدير الفنى الإسبانى، بعد أن تم الإتفاق معه على تولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة خلفا لنظيره عمرو أبو الخير.

وأرجع الاتحاد فكرة تراجعه بسبب تأخر رد وزارة الشباب والرياضة فى حسم موقفها بالموافقة اوالرفض على التعاقد مع المدرب الإسبانى .

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وأعلن اتحاد السلة سابقا الاتفاق مع ألفريد جولبى لتدريب المنتخب خلفا لأبو الخير المستقيل ، وبعد مخاطبة الوزارة لتحديد موقفه لم يصل رد إلى الاتحاد حتى الان.