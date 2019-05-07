شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبحث عن طاقم تحكيم أجنبى لمباراة الزمالك ودجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم نادى الزمالك بطلب رسمى من اتحاد الكرة لاستقدام طاقم حكام أجنبى لمباراته أمام وادى دجلة المقرر إقامتها مساء بعد غد الخميس فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وتكثف لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة اتصالاتها حاليا مع بعض الاتحادات الأخرى، لاختيار طاقم التحكيم الأجنبى.

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كما ينتظر اتحاد الكرة تسديد نادى الزمالك قيمة استقدام الطاقم الأجنبى والبالغة 25 ألف دولار.

ويسعى الزمالك إلى اللحاق بركب المنافسة على المركز الأول مجددًا، خصوصاً انه تراجع للمركز الثالث فى الفترة الأخيرة برصيد 60 نقطة خلف بيراميدز "الوصيف" برصيد 65 نقطة، والأهلى "المتصدر" برصيد 67 نقطة، إلا أن الفريق الأبيض خاض27 مباراة فقط مقابل 31 مباراة خاضها بيراميدز، و29 مباراة للأحمر.

ويأمل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك استغلال فرحة اللاعبين بالصعود مؤخرا إلى نهائى الكونفدرالية على حساب النجم الساحلى ليواجه نهضة بركان، وذلك من أجل الحفاظ على حظوظه فى الفوز بلقب الدورى الممتاز.