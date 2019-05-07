شكرا لقرائتكم محمد محمود صانع العاب الأهلي يحتفل بعيد ميلاده الــ21... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل محمد محمود لاعب الأهلي اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الــ21، والمولود فى 7 مايو عام 1998.

انضم صانع الألعاب إلى الأهلي في يناير الماضي ضمن الانتقالات الشتوية ، من فريق وادي دجلة في صفقة مقابل 20 مليون جنية تكلفتها خزينة القلعة الحمراء.

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لم يشارك محمود مع الأهلي إلا في 74 دقيقة فقط فى مباراتين الأولى أمام بيراميدز والتي انتهت بنتيجة 2/1 لفريق الأهرام والأخرى أمام سموحة وفاز به الأحمر بهدف نظيف، وتعرض محمود لإصابة القطع في الرباط الصليبي فى تلك المباراة ليغيب عن المشاركة مع الأهلي حتى الآن.

وفى العموم فقد شارك محمد في 19 مباراة الموسم الجاري مع وادي دجلة والأهلي منهم مباراة في بطولة كأس مصر و18 في الدوري العام، وسجل 4 أهداف وصنع هدفاً آخر .