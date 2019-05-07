شكرا لقرائتكم أزمة تجديد عقد أحمد فتحي تطارد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عادت أزمة تجديد التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي للظهور مرة أخرى فى هذه الأيام ، وبحسب ما قاله سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة بالنادى إنه كلام عار تماما من الصحة، لاسيما أن فتحي جدد بالفعل تعاقده من بداية الموسم الحالي والممتد إلى نهاية الموسم القادم، ولا توجد أى أزمة في هذا الشأن.
قال عبد الحفيظ، إن الشائعات فى هذا التوقيت هدفها تعطيل الاهلى وتشتيت تركيز اللاعبين عن حسم بطولة الدوري وإحراز الفوز في المباريات المتبقية، للحفاظ على اللقب.
وأكد عبد الحفيظ، أن الجميع يبذل ما فى وسعه للحفاظ على بطولة الدوري العام ، ولا مجال للتفكير فيفى الامور الشخصية.
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