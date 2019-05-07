شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عماد السيد " أنت قدها " ..الدفاع عن عرين القلعة البيضاء فى انتظاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عماد السيد حارس فريق الزمالك بكل جهوده إلى الحفاظ على عرين القلعة البيضاء فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة البركان المغربى، والمقرر إقامتها فى ملعب الأخير يوم 19 مايو الجاري، على أن تقوم مباراة العودة فى مصر يوم 24 من الشهر نفسه.

و يمتلك عماد السيد مقومات و فنيات تؤهله إلى الدفاع عن عرين الزمالك فى هذه المهمة فى ظل حصول الحارس الأساسى الأول محمود عبد الرحيم جنش على كارت أحمر فى إياب نصف النهائى أمام النجم الساحلىو الذ تسبب فى إستبعاده عن لقاء الذهاب قبل أن يعود مرة أخرى فى لقاء العودة الذى سيشهد تحديد البطل .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح التركيز و الحماس لدى عماد السيد داخل الملعب و خارجه فى الصور التالية :



عماد السيد فى إبتسامة من القلب



عماد السيد فى أحد اللقاءات

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عماد السيد فى السيارة



عماد السيد يتشارو مع زميله حازم إمام



عماد السيد مع أصدقاؤه



عماد السيد