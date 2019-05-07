اخبار الرياضه

أحمد الشيخ يخضع لفحص طبى قبل مران الأهلى بسبب البرد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يخضع لفحص طبى قبل مران الأهلى بسبب البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد الشيخ لاعب الأهلى لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق، اليوم الثلاثاء، للتأكد من تعافيه من نزلة البرد، وجاهزيته للمشاركة مع الفريق فى المران وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

 

Advertisements

وكان الشيخ قد اشتكى من نزلة برد أبعدته عن المشاركة فى مران الغائبين عن مباراة النجوم الأخيرة، وعلى ضوء الفحص الطبى اليوم يتحدد فرص مشاركة اللاعب فى المران وجاهزيته للمرحلة المقبلة.

 

ويؤدى الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش تحت إشراف الأوروجوايانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، وذلك فى بداية تحضيرات الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ32 فى بطولة الدورى العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشيخ يخضع لفحص طبى قبل مران الأهلى بسبب البرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا