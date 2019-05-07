شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يخضع لفحص طبى قبل مران الأهلى بسبب البرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد الشيخ لاعب الأهلى لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق، اليوم الثلاثاء، للتأكد من تعافيه من نزلة البرد، وجاهزيته للمشاركة مع الفريق فى المران وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وكان الشيخ قد اشتكى من نزلة برد أبعدته عن المشاركة فى مران الغائبين عن مباراة النجوم الأخيرة، وعلى ضوء الفحص الطبى اليوم يتحدد فرص مشاركة اللاعب فى المران وجاهزيته للمرحلة المقبلة.
ويؤدى الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش تحت إشراف الأوروجوايانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، وذلك فى بداية تحضيرات الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ32 فى بطولة الدورى العام.
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