شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة أزمة تجديد عقد أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة بالأهلى، أن ما يردده البعض بشأن تجديد التعاقد مع أحمد فتحى عار تماما من الصحة، خاصة أن فتحى جدد تعاقده مع النادى منذ بداية الموسم الحالى، والذى يمتد إلى نهاية الموسم القادم، ولا توجد مشكلة فى هذا الشأن.
وأضاف أن البعض يحاول تناول معلومات غير حقيقية بهدف زعزعة استقرار الفريق، وهو لن يحدث؛ لأن كل عناصر المنظومة الكروية من جهاز فنى ولاعبين، تركيزهم يصب فى ضرورة حسم بطولة الدورى وإحراز الفوز فى المباريات المتبقية؛ للحفاظ على اللقب بغض النظر عن نتائج المنافسين.
وأكد عبد الحفيظ أن الكل يبذل أقصى ما لديه، وليس هناك تفكير فى أى أمور جانبية أو شخصية، والهدف أن يفوز الأهلى ببطولة الدورى ويستمر فى منافسته على بقية البطولات المحلية.
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